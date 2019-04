Vi har helt klart set flest videoer, hvor Tesla Model X kører fra alverdens superbiler. For Tesla Model X er forbandet hurtig. Men den bliver samtidig kaldt en SUV, hvilket automatisk leder tankerne over på offroadkørsel og firehjulstræk.

Se videoen her, og få svaret på, og den er ligeså god til at køre i mudder, som den er til at ydmyge superbiler på stribe.