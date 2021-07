Kan du huske, da vi første gang havde en elbil på forsiden?

En bagertur på 280 km

Men der er sket noget på elbilsfronten, som har gjort, at vi alle sammen er nødt til at revidere vores holdning til idéen om at køre på strøm. Nyheden kommer fra Tesla, og den lystrer navnet Model S. ”Vi kan da ikke have en elbil på forsiden! Vi er et blad for bilentusiaster, ikke øko-aktivister. Og vi ved jo ikke engang, om den egentlig kan køre så langt, som de lover”. Nej, men det kan vi heldigvis finde ud af. Eksempelvis ved at tage bilen med på et skandinavisk roadtrip. Vedtaget! Mødet er slut.

To uger senere står jeg i et parkeringshus i Malmø med en sportstaske fyldt med tøj klar til at tage på tur. Tesla-manden klikker en enkelt gang med nøglen. Dørhåndtagene kører ud. De små lys tænder, og bilen stirrer direkte på mig. Den tiltrækker mig på en måde, som ingen anden bil har gjort før. Batteriet sprudler med elektricitet. Faktisk gemmer der sig en ladning på 85 kWh i et langstrakt batteri lige under førersædet. Og det har jeg brug for. For jeg har tænkt mig at køre til bageren – i Gøteborg. 280 km væk.