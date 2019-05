Er det nu, du skal investere i Tesla-aktier?

Vi har netop opdateret priserne på Tesla Model 3, der efterhånden er på vej mod et mere folkeligt prisleje. Den nye elbil er endnu ikke hvermandseje, men den er heller ikke en decideret sjældenhed på de danske veje. Derfor kunne det være fristende at spørge: Er det klogt at investere i Tesla?

’Tesla vil overgå Apple og Amazon – tilsammen’

Det er netop dét, en lytter spørger om, da han ringer ind til Radio 24/7-programmet ’Millionærklubben’. Lytteren har fået et tip fra en ven, der er erklæret Tesla-elsker.

Efter sigende skulle den amerikanske elbilsproducent være så godt kørende, at aktieværdien vil stige 4.000 pct. over de næste 3 år. En stigning, der vil placere aktieværdien over giganterne Apple og Amazon. Tilsammen, vel at mærke.

Daimler AG har erfaringen

Investeringsforslaget bliver dog fejet at vejen med et smil, da radioprogrammets værter ikke deler Tesla-vennens fremtidsudsigter. I programmet henviser eksperterne til Daimler AG, der bærer på en arv fra 1800-tallet. En arv, der ifølge eksperterne udgør et solidt fundament i konkurrencen mod Elon Musk og hans elektrificerede ambitioner.

Ekspert: ’Find noget andet’

’Millionærklubbens’ ekspert, Lars Persson, kommer med sit råd til lytteren:

’Invester i noget andet’.

Som belæg for dette råd henviser han til Tesla’s produktion, der eftersigende ikke kan følge med efterspørgslen. Tesla lider ifølge Lars Persson under Panasonic, der ikke har kunne levere nok batterier til den amerikanske elbilsproducent.

