I dag bliver 128 lynladere i Danmark tilgængelige for alle

Nemmere at lade på langtur

Fra i dag bliver det meget lettere at lynlade en elbil, når du kører på tværs af Danmark. Tesla har netop annonceret, at de fra i dag den 17. juni åbner en stor del af deres Supercharger-netværk i Danmark for ejere af elbiler, der ikke er Tesla’er. Det gør Tesla til den største udbyder af lynladere med en kapacitet over 150 kW i Danmark.

Tesla har i øjeblikket 13 Supercharger-stationer på tværs af Danmark. Otte af stationerne med i alt 128 Superchargers åbner for ikke-Tesla’er. Tesla oplyser i en pressemeddelelse, at det kun er de mindst trafikerede Supercharger-stationer, der åbner for alle, mens de mest travle stationer stadig er forbeholdt Tesla’er.