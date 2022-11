Gys eller gæk? Tesla-ejere påstår, at deres biler kan se døde mennesker

Dårligt timet tech-gæk?

En anden forklaring kunne være, at folkene i Tesla’s nørdede bagland selv har indsat funktionen som en slags spøg. Det ville være markant mere opløftende, hvis det var tilfældet i stedet for endnu en softwarefejl i Tesla’s selvkørende funktioner. Timingen er dog ikke til den slags gæk for den amerikanske bilproducent.

Tesla er nemlig for nyligt løbet ind i en lettere nedtur i forbindelse med den seneste opdatering af deres selvkørende automatpilot-system. I USA er meldingen, at opdateringen er så ringe, at adskillige af beta-brugerne ganske simpelt er bange for at benytte den. Opdateringen skulle være af så ringe karakter, at det amerikanske justitsministerium angiveligt skulle være igang med at undersøge, om det er muligt at indlede en kriminalefterforskning af bilproducenten. Det skriver Reuters