Endnu en gang: Tesla sætter prisen VOLDSOMT ned!

Prisfald på 400.000+ kr

Model S Plaid kostede indtil for få dage lige under 1,5 millioner kroner. Men nu er prisen styrtdykket til 1.030.896 kr – et prisfald på i alt 427.200 kr! Det vil altså sige at for hver 1.000 kr, du bruger, får du 1 hk! Det samme gælder i øvrigt den nye Tesla Model 3 Dual Motor Long Range, der leverer 441 hk til 400.000 kr.!

Den store rumfærge Tesla Model X falder også tilsvarende i pris. Model X Plaid falder med 396.800 kr til 1.102.896 kr.

Der er ingen melding fra Tesla om årsagerne til de store prisfald.