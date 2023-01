Elon Musk’s vildeste Tesla-løfter: Dem der ikke er blevet til noget endnu - og dem der er

Et betænksomt og skørt styresystem

Indtil Tesla kom til verden, var der mange kabiner, der lignede hinanden. Så da Model S blev sendt på gaden i 2012, var det som om et rumskib havde landet. Infotainment-systemets skærm var på svimlende 17 tommer, og styresystemet har lige siden været det, der for alvor har skilt Elon Musk og Tesla ud, som drengen med den krøllede hjernen i klassen.

Gennem årene er der, via opdateringer, kommet mange forskellige brugbare og sjove funktioner. Af de virkeligt brugbare kan det nævnes, at der nu er kommet en betalt tilføjelse, hvor bilerne for alvor selv kan køre. Funktion er lige nu i beta-stadiet.

En anden brugbar funktion i de varme måneder er hunde-mode. Her indstiller bilen en behagelig temperatur til din firbenede ven. Samtidig gør den via skærmen forbipasserende opmærksom på at hunden har det godt, og ejerne kan sågar følge med via en livevideo i appen.

Som sagt er der også funktioner, der bare gør livet lidt sjovere. For eksempel de mange forskellige spil, streamingtjenester, og den famøse pruttepude. Man kan vælge, hvor lyden skal komme fra, og på den måde lave en af ældste pranks i bogen.

“Caraoke” slår fast, at Tesla laver de mest festlige biler i verden. Det giver ejerne mulighed for at holde karaoke-fester i bilen, hvor man har et stort udvalg af sange at vælge i mellem. Dog så skal man af sikkerhedsmæssige hensyn holde stille, før man kan give den som Tina Turner.

