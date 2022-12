Danske ejere klager over Tesla - er utilfredse med bremserne

Det kan en mail til redaktionen fra Tesla Model 3 Performance-ejer, Hans Mosegaard, måske lave om på. Han skriver til Bil Magasinet:

“Det har længe været et kendt fænomen, at Tesla Model 3 Performance i kraft af deres specielle Brembo-bremser har/havde en svaghed for unormal rust. Nu er der også kommet dybe riller/fuger til anken.

For at få mig et overblik af situationen har jeg kontaktet andre Tesla Model 3 Performance-ejere via diverse Facebook-grupper – og fundet frem til mere end 50 ejere med præcis samme udfordring som jeg mig, nemlig dybe fuger/riller – specielt på bagerste bremseskiver. Flere melder om samme problem på de forreste skiver ligeså.

Efterfølgende har det vist sig, at der findes flere tusinde Model 3 Performance-ejere (primært fra årgang 2020/2021) med samme problem alene i Tyskland. Antallet af danske ejere med selv samme problem stiger konstant.

...Indtil videre er der ca. +50 danske Model 3 Performance-ejere som forsøger at få Tesla Motors Danmark i tale, men de henviser til Ankenævn for biler – som Tesla ikke er medlem af og ikke vil anerkende. Tilbage står muligvis kun civilt søgsmål,” skriver Hans Mosegaard i en lang mail.