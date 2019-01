10 nye Tesla'er skal gøre taxabranchen grønnere

Det Økologiske Råd bakker op om initiativet

”Vi er meget glade for at 4x48 har valgt at tage klimaproblemstillingen alvorligt og give befolkningen mulighed for at tage det grønne valg. En taxa kører ca. 8 gange så meget som en personbil og en eltaxa sparer derfor også både klimaet og luftforureningen for 8 gange så meget udledning. Så de her ti eltaxaer svarer til ca. 80 private elbiler. Jeg håber meget, at københavnerne, det offentlige og virksomhederne i regionen vil bakke op om initiativet og efterspørge den grønne løsning”, siger specialist i grøn transport, fra miljøorganisationen Det Økologiske Råd Kathrine Fjendbo Jørgensen.

Hos Dansk PersonTransport glæder man sig over Dantaxi 4×48’s tiltag og håber på, at andre virksomheder vil følge trop. “Vi er glade for initiativer som dette, der er med til gøre branchen grønnere. En mere miljøvenlig taxabranche vil på sigt være til gavn for alle samfundets parter,” lyder det fra Trine Wollenberg, vicedirektør i Dansk PersonTransport.

De nye Teslaer indgår i selskabets voksende grønne flåde, og vil allerede fra februar være til rådighed for selskabets kunder.