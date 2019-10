Vi finder 3 sjove brugtbiler til under 50.000 kr.

3 af de sjove til under 50.000 kr.

Vi er mange, der elsker køreglade biler – altså biler, der helst vil køres ud i gearene, og farer ind i skarpe sving med en iver som en jagthund. Man skal ikke være millionær for at købe én, men der er et par ting, man skal holde øje med.

Denne type biler har typisk haft ejere, som har presset dem, og derfor kan de være slidt ned. De tre testbiler, vi har fundet, virker overraskende velholdte, men ofte ses sænkede biler på store uoriginale fælge, og kabiner, der er hærget af huller til højttalere. Den slags biler anbefaler vi, at du holder dig langt væk fra.

Når du overvejer en GTI eller en lignende sporty bil, er det vigtigt at få en god prøvetur. Hvis du kan aftale med ejeren, at bilen er kold, når du starter den første gang, er det en klar fordel. På den måde kan du tjekke, om bilen har problemer med koldstart, eller om der er meget støj fra ventiler eller stempler. Sørg også for at være opmærksom på, om koblingen ryster eller hakker ved tilkobling, og om gearkassen skurrer ved gearskift.

Er du det mindste i tvivl om den mekaniske stand, anbefaler vi at få lavet en brugtattest hos FDM eller Applus Bilsyn, som er en grundig tilstandsrapport. Er du under 21 år, er det vigtigt, at du tegner en forsikring, FØR du køber bilen.

God tur!