Hov, hvad er det: En Suzuki plugin-hybrid med mere end 300 hk?

I 2018 indgik Suzuki og Toyota en aftale om et strategisk samarbejde. Det går på udvikling af ny teknologi og om levering af biler, motorer og hybridteknologi fra Suzuki til Toyota og omvendt.

ISuzuki Across er det første resultat af det strategiske samarbejde, som vi ser her på vores breddegrader.

Søsterbil til Toyota RAV4 plugin-hybrid

Bilen leveres og produceres af Toyota i Japan, og den er baseret på en Toyota RAV4 PHEV med firehjulstræk. Det vil sige en 2,5-liters benzinmotor uden trykladning med 185 hk og to elmotorer: En på forakslen med 182 hk og en på bagakslen med 54 hk.

Systemydelsen er 306 hk og dermed er Across den kraftigste Suzuki i programmet. 0-100-tiden er angivet til 6,2 sek.

Plugin-hybridteknikken gør, at bilen har et forbrug i WLTP-norm på 100 km/l og et CO2-udsliå på 22 g/km. Batteriet er på 18,1 kWh og giver op til 75 km på eldrift.

Suzuki Across svarer til topudstyret RAV4

Udstyrsmæssigt placerer Across sig mellem Toyotas H3 Premium og H3 Style niveau. Fuld sikkerhedspakke med aktiv vognbaneassistent er standard, og det samme er udstyr som LED forlygter, indtræk i kunstlæder/stof, nøglefri betjening, elbagklap med fodsensor, multimediesystem med 9” skærm, 19” alufælge, P-sensorer med bremsefunktion og meget mere.

Designmæssigt differentierer Across sig især med en anden front.

Prismæssigt ligger bilen med de nuværende afgifter på 499.990 kroner inkl. metallak og levering.