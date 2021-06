Nu kan du få Suzuki Jimny på gule plader

Suzuki Jimny er udgået som personbil i Danmark på grund af problemer med at overholde EU's emissionsgrænser, men importøren har nu skaffet et parti fabriksbyggede varebiler.

Jimny Van har adskillelse mellem varerum og kabine. Varerummet har plads til 863 liter bagage og et plant gulv, og døren bag er over en meter bred. Døren åbner til siden for at give ekstra nem adgang til varerummet, og kan også åbnes indefra.

Jimny på gule plader eller papegøjeplader bygger på Active versionen af modellen. Prisen for Jimny på gule plader er 169.390 kr. eks. moms og 199.230 kr. inklusive moms på papegøjeplader til hel eller delvis privatkørsel.