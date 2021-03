Kan du huske, da Suzuki proppede en V8'er i en minibil?

Hvad er meningen?!

I 1990'erne havde Suzuki en udviklingsfilosofi, der omhandlede et fokus på mindre bilers charme. Mindre biler tilbød ifølge Suzuki bedre køreglæde, og så var de oven i købet billigere. Ud fra denne tanke blev også koncepterne for Suzuki Cappuccino og Autozam AZ-1 til, som vi har kigget på i et tidligere nummer.

Kronen på værket skulle så have været C2. Her var meningen, at alt køreglæde skulle udvindes fra størrelsen, og alt skulle således opbygges med køreglæde som centralt mål. Det er derfor, beslutninger som den centrale omdrejningstæller og cabriolet-konfigurationen er truffet.

Ville du være interesseret i at købe en Suzuki med V8, hvis de producerede den i dag? Kommentér på Facebook!