Du har 1 måned tilbage til at købe den her bil - så skynd dig, for s***n!

Gladere end et svin i mudder

Lyden fra en presset motor, et syngende diffentiale og flyvende småsten tager til, da en grøn mursten på Brazil-fælge langsomt drifter forbi telelinsen og gør holdt. Sideruden kører ned. Et bredt overskæg på en bonderøv i undertrøje kigger ud. “Skal jeg nappe en gang mere?”. Fem minutters frisk ­fotokørsel har smittet Bachmann med gammeldags køreglæde i den kække Jimny.

Den ligner en krympet Mercedes G-klasse, men koster en tiendedel og kan køres med fuldt gas uden at løfte forargede øjenbryn. De nuttede proportioner har en afvæbnende effekt, og med 102 hk er den så langsom, at Suzuki ikke orker at afsløre 0 til 100 km/t-tiden. Jimny ligner en legetøjsbil, men er et seriøst værktøj til friluftsmennesker, og så er det også en god bybil, der med sit korte, kantede karrosseri kan parkeres som en Tetris-brik.

Sidste år forsvandt den pludselig på det danske marked. Nu er den tilbage, men kun som varebil og med et udstyrs­niveau kaldet Active. Det kunne være fordi, køberne aldrig bruger bagsædet, men reelt er forklaringen, at Jimny ikke opfylder den nyeste Euro 6d-norm, som fra 1. januar 2021 gælder for personbiler. Som varebil kan den sælges ét år længere på den gamle norm, så du kan altså få den kort tid endnu som varebil for små 200.000 kr. inklusive moms.

Læs også: Hvad?! Er Suzuki Jimny en god investering?