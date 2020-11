Heyyy, mangler du en Mercedes G-klasse? Hvad med en Suzuki?!

Vi skrev allerede om slægtskabet mellem de to biler i juli nummeret fra 2019. Sådan starter den artikel:

I denne artikel bevæger vi os dog et skridt længere væk fra det normale test-fokus. Vi synes nemlig, at det ville være en god idé, hvis den nye Jimny mødte den bil, som den tydeligvis har hentet en hel del inspiration fra: Mercedes Geländewagen.

Flere har da også bemærket, at den lille japaner reelt ligner en G-klasse i miniformat. Faktisk kan man også købe et (dog uoriginalt) bodykit til Suzuki’en, der yderligere får den til at ligne en Geländewagen, hvilket styrker slægtskabet mellem de to yderligere. Bodykit eller ej er de to biler på én og samme gang nært beslægtede og langt fra hinanden.

I ånden har de samme udgangspunkt: Nemlig at skulle bruges til at transportere personer rundt i barskt terræn. De vælger dog at løse deres opgaver på helt forskellige måder. Der er ingen tvivl om, at Geländewagen er blevet mere luksuriøs og kraftfuld, som årene er gået – og måske var det bedste match til Jimny en tidlig og ikke mindst skrabet militær-variant.

Hvis du i fremtiden ikke vil gå glip af historier som denne, kan du få abonnement på Bil Magasinet her!