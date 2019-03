Danske priser på Suzuki Jimny

Hvad er nyt i Suzuki Jimny?

I 1970 lancerede Suzuki den første Jimny. En lille firehjulstrukken arbejdsbil med chassisramme og reduktionsgear. Modellen har de lavet lige siden, men raffineret den over tre generationer. Derfor har Jimny også fanget an blandt offroad-entusiaster og byfolk. De to sidste generationer af Suzuki Jimny var på markedet herhjemme i 1999-2001 og 2005-2008.

Fjerde generation er tro mod originalens robuste offroad-historie. Den bygges stadig på en chassisramme, den har reduktionsgearkasse, stive aksler, tromlebremser bag på og noget så gammeldags som styretøj med kuglekredsløb.

Motor i Suzuki Jimny

En stor nyhed ligger under motorhjelmen. Suzuki har nemlig lavet en ny motor kun til Jimny på 1,5 liter og 102 hk og 130 Nm. Den afløser den gamle 1,3'er med 88 hk og 118 Nm og er parret med en 5-trins manuel gearkasse. Den nye motor i Suzuki Jimny er blevet 15 pct. mere brændstofsøkonomisk i forhold til den gamle.

Suzuki siger, at motoreren skulle være i stand til at levere et overbevisende drejningsmoment langt op gennem omdrejningskurven, hvilket er et must, hvis du gerne vil køre terrænkørsel.

Det hele er pakket ind et særdeles funky design, der får Suzuki Jimny til at ligne en krympet Mercedes G-klasse. Den vil pynte foran en café i byen og med en længde på bare 3,65 meter inklusive reservehjulet på bagmækken, vil der være gode chancer for, at du også kan finde plads til at parkere den.