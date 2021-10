Det koster 500 kr. at leje verdens mindste camper

Lejes til 500 kr. i døgnet

Hvis du ser solgt på at skulle på eventyr i den japanske natur, så koster det heller ikke en bondegård. Til 511 kr. kan du få 24 timer med K01, og det inkluderer også forsikring i tilfælde af ulykker. Hvis området under markisen skal udfyldes, så skal ting som stole, lanterner og Wi-Fi dog tilkøbes.

Er du interesseret i at læse mere om den japanske mikrocamper, kan du gå ind på 3rd Place Camper's hjemmeside her. Hjemmesiden er udført i forståeligt engelsk, og firmaet er ikke blege for at udleje til turister. Der er dog ting at være opmærksom på: Husk at få lavet et internationalt kørekort, og husk, at du skal have haft kørekort i mindst tre år.