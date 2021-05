Det var ikke alene miniput-biler, der gæstede offroadbanen i Skave. Vitara X-90'eren er bygget over en regulær Vitara, og egner sig derfor på trods af lavere frihøjde forbløffende fint til offroad. Et reduktionsgear sikrer, at firehjulstrækkeren ikke går i stå på vej op ad bakker, og at der altid er kraftoverskud igennem mudder.

Førnævnte mangel på frihøjde samt en ømhed omkring overhængene på den sjældne targa betyder, at X-90'eren hovedsageligt møder mudder og bløde bakker.