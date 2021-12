Video: Subaru's første elbil skal være lige så robust, som mærkets biler plejer at være kendt for

Subaru viste deres første elbil på Los Angeles Auto Show fornylig. Navnet er Subaru Solterra og der er tale om en kompakt SUV udviklet til let terrænkørsel og med permanent firehjulstræk.

Teknologier som nedkørselsassistent og køreprogrammer for forskellige typer af terræn bliver standard sammen med 21 cm frihøjde, hvilket skal sikre mærkets ry for biler, der kan lidt af hvert.

Subaru med rækkevidde på omkring 330 km

Her er en elmotor på hver aksel med en samlet ydelse på 215 hk, og den estimerede rækkevidde er omkring 330 km.

En nyhed for Subaru bliver en udstigningsassistent, der sikrer, at ingen kan åbne dørene, hvis der kommer biler, cyklister eller anden trafik bagfra. Her vil også være aktiv vognbaneassistent og alarm for tværgående trafik under bakning. Solterra kommer til Danmark i 2023.