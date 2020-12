Subaru melder sig med vildt forslag til elbil

Skal Toyotas fasttilstandsbatterier med?

Toyota har været undervejs med det, markedet kalder fasttilstandsbatterier. Med en langt bedre energitæthed kan disse batterier få en rækkevidde, der i visse tilfælde er dobbelt så god, som på regulære litium-ion batterier.

Subaru siger, at det er Toyota, der skal stå for elektrificeringen, så et kvalificeret bud ville lyde på, at vi først ser det nye batteri i denne bil.

Produktionshorisont?

Batteriet fra Toyota regnes med at være i produktionsbiler inden 2025. Om det er ved et tilfælde eller ikke, så siger Subaru også, at det er deres horisont for masseproduktionen af Evoltis.

Toyota siger, at deres version af bilen allerede er færdigbygget, men at der endnu skal planlægges produktion. Det stemmer overens med den historie, der fortælles om Toyotas batteri. Her er en prototype klar, men endnu ikke fremvist.