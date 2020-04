Subaru Forester e-Boxer er både fantastisk og sløj

Altid 4x4 og gear med automatiske skift

Benzin og el

Standard er også automatgear og firehjulstræk, ligesom der også kun er én eneste motor på salgslisten. Den mekaniske pakke i Forester er anderledes fra dem, man ofte ser i den danske bilpark. Motoren har fire cylindre, men boxermotoren benytter ikke trykladning. Derfor er slagvolumen forholdsvis stor med sine to liter.Til at hjælpe med at skubbe den samlede effekt op på 163 hk og 260 Nm, har den japanske SUV et hybridsystem, hvor en elmotor med 17 hk hjælper til under kørsel. Elmotoren skal ses som et supplement til drivlinen fremfor en motor på egne ben. Det er ikke muligt at lade el på batteriet via en stikkontakt – det sker automatisk når du bremser. Til trods for en status som hybridbil må Forester trække op til 1.870 kg på anhængertrækket.