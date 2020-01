Subaru-ejere er de mest tilfredse bilejere

Opel tager bundplaceringen

Volvo og BMW deler en 5. Plads med en tilfredshed på 83%. Opel tager bundplaceringen med 49%, der svarer til at kun hver anden Opel-ejer er tilfreds med sin bil. Men Subarus høje scorer overrasker ikke det japanske bilmærkes nordiske organisation, der nyder at have bilbranchens højeste mærkeloyalitet.

Sifo lavede den svenske undersøgelsen i maj sidste år. I alt blev 1362 personer i alderen 18-79 interviewet. Spørgsmålet lød: Hvor tilfreds har du været med de forskellige biler, du har ejet?

Man har ikke lavet en lignende undersøgelse i Danmark, men der findes også en dansk udgave af Autoindex, som årligt bliver lavet af FDM. Her topper BMW listen skarpt forfulgt af Volvo. Subaru er dog endnu ikke tilstrækkelig stort et mærke til at indgå i denne analyse.

Her er listen over resultaterne af den svenske undersøgelse:

1. Subaru - 95 %

2. Kia - 90 %

3. Toyota - 86 %

4. Skoda - 85 %

5. Volvo - 83 %

6. BMW - 83 %

7. Mitsubishi - 82 %

8. Honda - 81 %

9. Audi - 79 %

10. Hyundai - 77 %

11. Chevrolet - 76 %

12. Mazda - 75 %

13. Mercedes - 75 %

14. Volkswagen - 74 %

15. Saab - 73 %

16. Seat - 71 %

17. Nissan - 66 %

18. Chrysler - 66 %

19. Citroën - 65 %

20. Peugeot - 61 %

21. Renault - 58 %

22. Ford - 57 %

23. Fiat - 57 %

24. Opel - 49 %