Sindssygt nyt koncept kommer derfra, hvor du mindst forventer det

Mød Subaru STI E-RA

Det årlige Tokyo Auto Salon tvinger tuningsafdelingerne fra hver af de japanske fabrikanter til at tænke ud af boksen, og i år har det resulteret i noget vildt og uventet fra rallylegenden, Subaru: En koncept-racer med vinger så store som flyttekasser.

Navnet på den nye Subaru er STI E-RA. STI står for Subaru Technica Internationale, og er Subaru's in-house tuningmærke - tænk AMG, men i Japan. E betyder, at den er elektrisk, og de sidste to bogstaver plejer at denotere, at bilen er bygget som udgangspunkt for racerhold - den tidligere BRZ kom i en lignende variant.