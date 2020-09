Subaru XV kunne være god, men fejler alligevel

Subaru XV kører dynamisk

Der er dog stadig køreglæde at finde i Subaru XV. Om det stammer fra fortidens rallyerfaring eller hvor, ved jeg ikke, men Subaru har en imponerende evne til at få sine højbenede biler til at køre dynamisk samtidig med, at affjedringskomforten er i top – her er XV ingen udtagelse.

Det er bare ikke nok, for alt i alt føles XV gammeldags – specielt når man sammenligner med det benhårde felt af konkurrenter i denne klasse.

Vi synes:

Subaru XV vil nok for altid forblive en bil til Subaru-fans. Det er svært at finde argumenter for, hvorfor man ikke skal købe en af ­konkurrenterne.