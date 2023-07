Specialbygget bil kører Vingegaard til Rådhuspladsen

Ombygget Enyaq Coupé

Vingegaard og familien skal således køre i en specialdesignet åben Skoda Enyaq Coupé. Den kan ikke købes på markedet, men er skabt alene til den historiske tur gennem byen, hvor blandt andet hele glastaget er fjernet.

Udgangspunktet er den elektriske Skoda Enyaq Coupé med glastag. Men glastaget er simpelthen fjernet for at Vingegaard kan blive hyldet stående i bilen.

Det lyder måske som en enkel operation, men da der er tale om en grundlæggende ændring af bilens styrke, kræver det en del teknisk snilde, beregninger og ikke mindst godkendelser.

“Det har været nogle hæsblæsende dage for os, men det er det hele værd, og som mobilitetspartner for Tour de France kunne vi ikke ønske os nogen bedre afslutning. Vi har måttet være kreative og tænke hurtigt for at skabe den åbne vogn, turen fortjener, og dermed har vi skabt den eneste åbne Škoda Enyaq Coupe i verden. Det har ikke været let, og det har krævet mange timer og godkendelser fra diverse instanser, men resultatet er helt som det skal være, og det er alle kræfterne værd,” siger Niels Pilgaard.