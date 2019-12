Første test: Skoda Superb Plug-in-hybrid

Hvad er nyt i Skoda Superb iV?

iV er Skoda-sprog for elektrificering og Superb bliver den første, sammen med den nye og fuldt elektriske Citigo e, der bærer skiltet. Udover det lille skilt er det ellers ikke til at se, at der er tale om en plug-in hybrid. Kun den mildt anderledes front og kølergrill, som har indbygget ladeport, afslører, at denne Superb er med kabel.

Selvsamme kabel lader batteriet på 13 kWh, der giver mulighed for omkring 55 elektriske og lydløse kilometer. Det passer rigtig godt til Superbs natur, der allerede med konventionel forbrændingsmotor er en komfortabel rejsemakker. Den lydløse kørsel, der varer ved et godt stykke over den tilladte motorvejshastighed, bidrager glimrende til Superbs natur.

Elmotoren med 116 hk er hjulpet af den ligeledes støjsvage 1,4-liters benzinmotor med 156 hk, der sammen får Superb til 100 km/t på 7,7 sekunder. Det hele foregår smidigt igennem DSG-gearkassen med seks trin, der ligesom den adaptive undervogn er standard på Superb iV. Til gengæld må vi gå på kompris med pladsen i bagagerummet. For at få plads til batteriet er bagagerummet skrumpet fra 625 liter i den almindelige Superb til 485 liter i plug-in varianten.