Danske priser på Skoda Superb - den tjekkiske mega-stationcar

Hvad er nyt i Skoda Superb?

Den største og mest interessante nyhed i Superb er plug-in varianten Superb iV. Den bliver dog første introduceret senere og vi har derfor ikke mulighed for at køre dén variant endnu. Der er også en lille ny dieselmotor; 2,0 TDI EVO med 150 hk. Den kører vi til gengæld en tur i, som faktisk ser ud til at være det helt rigtige valg på det danske marked. I hvert fald indtil Hybrid-varianten lander i første kvartal næste år.

De obligatoriske nye lygter på et facelift har også fundet vej til Superb. Forlygterne er blevet skarpere, har fået LED og med muligheden for Matrix-lygter som ekstraudstyr. Dén form, hvor vi konstant kan køre med langt lys uden af blænde modkørende. Lygterne sørger for mørke kegler omkring de modkørende imens resten af omgivelserne er lyst op.

På tech-fronten har Superb nu mulighed, som mange af premium-mærkerne, forudseende fartpilot. Ved hjælp af kameraer og data fra navigationen sørger fartpiloten for at tilpasse hastigheden til den indtastede rute.

Du kan læse mere i det kommende nummer af Bil Magasinet om, hvordan testen af dét gik.