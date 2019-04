Skoda Scala brager ind i Golf-klassen med plads, tech og fornuft

Hvem er Skoda Scala's konkurrenter?

Skoda Scala forsøger at klemme sig ind i en klasse, der i forvejen er tætpakket. Du kan selv prøve at tælle, og man løber hurtigt tør for fingre, når alle hatchbackerne i mellemklassen skal remses op. I helikopter-overblik er en velkørende konkurent f.eks. Ford Focus . En teknisk avanceret og dyr konkurrent er Mercedes A-klasse , mens en VW Golf er en all round-orienteret konkurrent...med et bagagerum på 467-1.410 liter matcher og overgår den nye Skoda Scala dog bl.a. VW'en (der har lagt navn til Golf-klassen) på praktikalitet.