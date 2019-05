Skoda: Om få år har vi 10 elbiler på det danske marked

Skoda-koncernen med hovedsæde i Mlada Boleslav, Tjekkiet, har afsat ca. 2 milliarder euro (15 mia. kr.) til at udvikle alternative drivlinjer og nye mobilitetsservices. Mærket forventer at have introduceret 10 elbiler inden udgangen af 2025.

Superb som plug-in hybrid

De første modeller, som kommer til Danmark i starten af nye år, er en plug-in-hybridudgave af Superb og en batteridrevet udgave af mikrobilen Citigo.

Senere følger to elbiler, som er de produktionsklare modeller af konceptbilen Vision IV, der havde verdenspremiere på den internationale biludstilling i Genève for et par måneder siden.

"Skoda er et populært valg blandt danske bilister, og vi ønsker at styrke vores position på markedet ved også at tilbyde kvalitetsbiler med hybrid- og el-teknologi,” skriver Michael Ebeling, direktør for Skoda Danmark i en pressemeddelelse.