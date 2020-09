Første test | Skoda Octavia RS er blevet økologisk, men hvad betyder det?

... Ude foran er Octavia RS nu med den lille 1,4-liters TSI benzinmotor i kombinationen med en elmotor og et batteri på 13 kWh. Samme setup som vi finder i den nye Golf GTE. Systemerne fungerer ens med en elektrisk rækkevidde på op til 60 km og en tophastighed på 140 km/t indtil benzinmotoren springer i gang. Overgangen mellem el- og benzinmotor er stille og støjsvag uden rystelser. Så langt, så godt.

Problemet opstår først, når du tror du skal udnytte din sportslige Octavia, for her stopper festen. Octavia RS opfører sig ikke længere sportsligt. Det er tydeligt, at Octavia RS nu er økobil pyntet med sportslige detaljer. Selvom den nye har 245 hk er den over et halvt sekund langsommere end sin forgænger til 100 km/t med de 7,3 sekunder. Selv med køreprogrammet i ’Sport’ lægger de grønne ambitioner en skygge over det sportslige med langsom speederrespons og en gearkasse, der nægter at geare ned, når man vil ramme det næste sving med et passende gear. Det hele kulminerer med en kunstig motorlyd ud gennem højtalerne, der ikke er hørt mere falsk siden Peugeot 308 GT.