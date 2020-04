FØRSTE DANSKE TEST: Den nye Skoda Octavia IV ser jo ligefrem godt ud!

HVILKE MOTORER?

Benzin

Er du til gammeldags benzinmotorer, er der tre at vælge mellem:

1,0 TSI med 110 hk og manuelt gear

1,5 TSI med 150 hk og manuelt gear

2,0 TSI med 200 hk, DSG-gear og 4x4

Diesel

VW-gruppens nye generation af EVO-dieselmotorer udleder op til 80 procent mindre NOx takket være en ny katalysatorteknologi. Du kan vælge mellem:

2,0 TDI med 115 hk og manuelt gear

2,0 TDI med 150 hk og manuelt eller DSG-gear

2,0 TDI med biturbo, 200 hk og med DSG-gear

Mild-hybrid

Octavia bliver Skoda's første mildhybrid. Den har benzinmotor, en 48V-startermotor, der drives af en rem direkte på krumtappen, og et lille 48 V-litium-ion-batteri. Batteriet opsamler energien fra opbremsninger, som startermotoren så bruger til at hjælpe benzinmotoren ved accelerationer og til at trille på el alene. Målet er at spare brændstof og sænke CO-udslippet.

Der kommer to varianter:

1,0 TSI eTEC DSG med 110 hk

1,5 TSI eTEC DSG med 150 hk

Plugin-hybrid

Octavia bliver Skoda's anden plugin hybrid efter Superb iV. Plugin-versionen har benzin- og elmotor, og et lithium-batteri, der kan lades via et kabel inden afgang. Batteriet er på 13 kWh og giver en rækkevidde på strøm alene på 55 km i WLTP-normen.

1,4 TSI eTec med 150 hk + elmotor med 102 hk = systemydelsen er 204 hk.

DSG-gear

DSG-dobbeltkoblingsgearkassen med syv trin er af en ny type med shift-by-wire-teknologi, hvor førerens valg bliver overført elektronisk til gearkassen. Derved er den normale DSG-gearvælger, der lignede en gearstang, erstattet af en lille gearvælger, der optager minimal plads mellem forsæderne.