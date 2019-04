Dansk pris på Skoda Kodiaq RS

De digitale instrumenter har en sportsvisning med speedometer og omdrejningstæller i fokus.

Stolene er RS-sportssæder med læder/alcantara og røde syninger samt et 3-eget multifunktionslæderrat med RS-logo, styring af radio, telefon og skiftepaler til DSG-automatgearet. Amundsen-infotainmentsystemet har bl.a. navigation, WLAN og DAB-radio, og det spiller sammen med et Canton-soundsystem med 575 watt.

Udstyr i Kodiaq RS

Udstyrslisten omfatter sort-glossy kølergrill, adaptive fuld LED-forlygter, LED-baglygter, ambient belysning af kabinen og sort himmel.

Her er 3-zone klimaanlæg, Bluetooth-opkobling med phonebox, som forstærker mobilsignalet, adaptiv fartpilot, nøglefri adgang, parkeringssensor for og bag samt et el-justerbart førersæde med hukommelse.