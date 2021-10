Skoda Kodiaq har ministerkabine

Fem eller syv sæder

Kabinen er domineret af store flader, omend der i testbilen faktisk ikke er uendelige mængder af fralægningsplads. Mellem sæderne går en bred kardantunnel, der heldigvis har fået et indstilbart armlæn lagt hen over sig. Instrumenterne er digitale og konfigurerbare til det nærmest grænseløse. På instrumentbordet mellem sæderne er en touchskærm, der til al held og ikke mindst anvendelighed har en række af fysiske knapper som følgeskab. Kontakter til sædevarme, varme i bagruden og motorens start/stop-system kan betjenes uden at fjerne blikket fra vejen – gammeldags? Muligvis, men stadig yderst velfungerende og intuitivt.Rattet er én af interiørnyhederne i forbindelse med faceliftet, og kransen har nu bare to, meget brede, egere.Testbilen har “bare” fem sæder, mens syv er muligt mod en merbetaling på 17.895 kr. Pladsen på bagsædet er overdådig, sæderne er velstøttende, og der er højt til loftet. Bagagerummet er et sandt raumwunder med 650-2.065 liter, og dropper man reservehjulet, er det muligt at udstyre den store tjekke med dobbeltbund for beskedne 2.895 kr.