Skoda Karoq kravler under 300.000 kr.

Der var nogle Skoda-kunder, der blev skuffede sidste år, fordi SUV'en Karoq kun kunne fås i topudstyrsversionen Style. Nu er fabrikken ved at kunne følge med efterspørgslen, så der åbnes for salget af Ambition. Det betyder priser fra 294.800 kr., hvor de hidtil er begyndt ved 337.600 kr.

Skoda med topkarakter fra Euro NCAP

Karoq har fået 5 stjerner for sin sikkerhed hos testorganisationen Euro NCAP, og stiller med syv airbags og frontassistent med udvidet fodgængerbeskyttelse, så den om nødvendigt kan nødbremse automatisk i en kritisk situation. Her er også vejbaneassistent, som hjælper med at holde bilen på rette vej mellem vejstriberne, og tågeforlygter.