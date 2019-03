Kamiq: Skoda's nye mini-SUV

Kamiq 'kan det hele'

Kodiaq og Karoq har fået sin en lillebror, og han har fået navnet Kamiq. Kamiq betyder angiveligt 'noget, der kan passer perfekt til flere situationer', og attituden placerer sig umiskendeligt i crossover-land. SUV-konnotationerne understøttes af en frihøjde, der er 37 mm. højere end Skoda Scala, men byfolket, der færdes i tætte gader og stræder kan glæde sig over, at Kamiq har dimensioner, der på ingen måde vil opleves som værende overvældende.

Her er alt du skal vide om den nyeste crossover fra Skoda, der forventes at komme til Danmark i starten af 2020.

Skoda med dynamisk blink i øjet

Kamiq vil ikke bare være en forskrumpet Kodiaq, men søger derimod en selvstændig identitet, så derfor fødes den nye Skoda - som noget nyt for mærket - med muligheden for fire LED-lyskilder i hver side. LED-lygterne indvier samtidig Skoda i bilparken for modeller med særligt blink i øjnene, da Kamiq fås med dynamiske blinklys, hvor signalet opleves som glidende bevægelse. Dermed fastslås slægtskabet med Audi og VW.