Skoda Kamiq gør Karoq og Kodiaq selskab

Hvem er konkurrenterne til Skoda Kamiq?

Hvornår lanceres Kamiq?

Kamiq kan betragtes som lille/kompakt SUV eller crossover – dog til den rummelige side med et bagagerum der kan sluge fra 400-1.395 liter. Klassen er stor, og udover de to oplagte konkurrenter fra samme koncern (VW T-Cross og Seat Arona) kan man også vælge Renault Captur, Ford Fiesta Active samt den kommende Nissan Juke, hvis man er på jagt efter en bil af denne type.Skoda Kamiq forventes til Danmark omkring årsskiftet 2020 med priser, der ikke er milevidt fra den lavere model, Scala. Det betyder muligvis, at Kamiq kan lanceres lige under 200.000 kr. for billigste variant.