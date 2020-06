Vi kører Skoda Kamiq og forstår godt, at danskerne er vilde med den

Kamiq starter ved 195.000 kr.

Skoda's mindste SUV starter på rimelige 195.000 kr. for en ret skrabet variant med Active-udstyr, 95 hk og manuelt gear. Men prisen løber hurtigt i vejret, hvis hjertet får lov at bestemme: Med 150 hk fra en 1,5-liter TSI-motor og DSG-automatgear er Kamiq kvik, men prisen starter på 272.000 kr. med Ambition-udstyr.

I starten af året kiggede et ­eksemplar med dén drivline og Style-udstyr forbi redaktionen. Den blev sendt sluk­øret hjem efter en stortest, hvor den fik meget ros, men på puklen for at være for dyr. Prisen havde rundet 350.000 kr. med ekstraudstyr – uden at bilen føltes prangende, så kan der spares et sted uden, at det bliver kedeligt?