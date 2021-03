Skoda frigiver første billeder af ny Fabia - med kamuflage?!

Kommer i combi

Da Skoda Fabias muldyr for første gang figurerede på billeder, lød rygterne skæbnesvangre for os pladsglade danskere. Bilen skulle forblive en hatchback og følge tættere i fodsporene på Polo. I dag er rygterne dog afkræftet: Skoda Fabia vil også lanceres i en Combi-variant - Skodas navn for en stationcar - der dog lanceres en rum tid efter hatchback-varianten.

Det gør Skoda Fabia relevant for de små familier, der også vil kunne drage nytte af de ISOFIX-beslag, der er tilføjet på forsædet i passagersiden. Det siger måske sig selv, men de velfungerende systemer fra VAG's øvrige modeller,lander også næste generation af Fabia. Vi kan se frem til blandt andet vognbaneassistent, adaptiv fartpilot og skiltegenkendelse, såvel som diverse parkerings- og orienteringsassistenter.