Skal du ha' en elbil? Så overvej Skoda Enyaq, som vi har kørt første tur i

Testkørslen af Skoda Enyaq herunder er fra Bil Magasinet August 2020

Elbilerne kommer – vi ved det godt. Og det er med en fart, hvor det kan være svært at holde trit. Ikke mindst for vores infrastruktur, hvor ladestanderne får sværere og sværere ved at følge med den teknologiske udvikling og salget af elbiler. Nu er der endnu en på vej, fra Skoda, og vi har fået lov at køre de første kilometer i den camouflerede prototype, der i sidste ende lander hos de danske forhandlere som Skoda Enyaq.

Præsentationen er omgivet af mystik og masser af stille hvisken. Det viser sig nemlig, at søstermærkets helt store nyhed, den elektriske VW ID.3, er blevet forsinket. Og er der noget, VW ikke bryder sig om, så er det at blive overhalet af søstermærket Skoda. Under præsentationen foregår forhandlingerne mellem Skoda og VW bag kulissen – heldigvis ender det hele med, at vi får lov at køre.