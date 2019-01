Sidste chance for at købe en billig mikrobil

WLTP er den nye måde at opgøre bilers brændstofforbrug, og fra 1. april påvirker den mikrobilernes fradrag for at køre langt på literen. Det får bilafgifterne og dermed priserne på mikrobilerne til at stige.

Skoda Citigo er en af de mikrobiler, som stiger i pris. Så hvis man vil have en lille bil til en lav pris, er der god grund til at slå til nu. Skoda har strikket tre forskellige udstyrspakker sammen, som sælges så længe lager haves. Alle udstyrsvarianter er i øvrigt udstyret med den lille 3-cylindrede benzinmotor med 60 hk.

Grundet den nye målemetode stiger den billigste Citigo med omkring 10.000 kr. fra 1. april.

Skoda Citigo Fresh

Fælles for alle Skoda Citigo er, at de har en nødbremseassistent, som kan bremse bilen ved hastigheder op til 30 km/t., hvis ikke føreren ikke selv reagerer i tide.

Væsentligt udstyr i Citigo Fresh

5 døre

Aircondition

Regn- og lyssensor

Nødbremseassistent*

Forlygter med LED-kørelys

El-ruder foran