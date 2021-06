Er Octavia plugin-hybrid det åbenlyse valg?

Det er noget af et arbejde at gennemskue hvilken variant af Skoda Octavia, der er det bedste køb. For nylig kårede jeg plugin-­hybriden af VW Golf som det muligvis bedste Golf-køb nogensinde på grund af pris i forhold til bil for pengene, men på trods af, at de to modeller deler drivliner, kan man ikke bare overføre samme konklusion til Skoda Octavia.

Testbilen er en fornemt ­udstyret og kraftigt motoriseret stationcar med den seneste nye i sikkerhed, komfort og infotainment. Her er 1,4-liters turbobenziner og 6-trins DSG-gearkasse (dobbeltkobling) fra Golf plugin-­hybrid, og en samlet ydelse på 204 hk og et moment på 350 Nm. 0-100-tiden er 7,8 sek., hvilket føles kvikt, og den store stationcar kører gerne de første 40-45 km kun på el bortset fra i meget ­lave ­temperaturer som i den frosne testuge, hvor du skal være heldig at komme 30 km hjemmefra, før benzineren starter. Samspillet mellem de to motorer og gearkassen er godt kalibreret, og drivlinen er mindre nervøs og ivrig efter at skifte gear end i for eksempel Kia Ceed plugin.