Skoda Superb er blevet faceliftet, men husk at vælge den rigtige motor

Nu kommer Skoda Superb som plug-in hybrid

Fra 2020 bliver det muligt at bestille Superb som plug-in hybrid, og det kan meget vel være den mest interessante i familien. Den er udstyret med teknikken fra VW Passat GTE, hvilket betyder en 1,4-liters benzinmotor koblet til en elmotor og et batteri på 15 kWh.

Med en elektrisk rækkevidde på 55 km vil den passe perfekt ind i mange danskeres hverdag, men den må du altså vente på lidt endnu. Mens du gør det, kan du nyde de lækre lædersæder, som følger med i Business Executive-pakken, og ikke mindst den enorme benplads bagi, der følger med som standard.

Hvis du vælger en skrabet basis­variant, får du stadig rigtig meget bil for pengene. Går du op af stigen begynder Skoda Superb at blive en relativt dyr bil, og her skal den kæmpe mod nogle stærke biler i klassen. Heldigvis har den en hel del at have det i, og faceliftet har kun gjort den bedre.

