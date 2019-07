Kodiaq RS rykker Skoda ind i en ny liga

“Har den biturbo” spørger en forbipasserende far, der kommer gående med sin barnevogn. At dømme på randene under hans øjne har han endelig fået vugget sit afkom i søvn, og nu står farmand så og savler på den blå Skoda.

“Øhhh, ja!” når jeg lige at fremstamme. Jeg må indrømme, at han tog mig på sengen. Det er første gang nogensinde, at en forbipasserende har spurgt ind til en testbil med Skoda-­logoet i snuden. Og efter et par dage bag rattet forstår jeg egentlig godt, at han ville vide mere.

Dette blå bæst er den nye Skoda Kodiaq RS. Det er pt. den største, hurtigste og ikke mindst dyreste Skoda, der findes. Prisen vender vi tilbage til senere, for først skal vi lige have slået fast, hvad denne bil skal bruges til.