Skoda's kæmpe-SUV får hidsig benzinmotor og nyt look

Rummelig og aerodynamisk

Skoda fortæller, at deres nye Kodiaq kommer til at blive et slaraffenland af plads med mulighed for tre sæderækker og op til 835 liters bagagerum. Udover at have masser af plads indeni, trækker den helt op til 2.500 kg på anhængertrækket. Hvis man vælger den største model vel at mærke.

Det lyder imponerende rummeligt, og Skoda selv kalder den da også for den ultimative familiebil. Udover at have fået endnu mere plads til at boltre sig på har Kodiaq været en tur forbi designerne og har fået sig et vellykket facelift.