5 spørgsmål til Skoda's nye danske direktør: Hvor lang tid skal man vente på en ny elbil hos jer?

3. Kommer der flere elbiler fra Skoda i år?

"Vi glæder os rigtig meget til at udvide vores elbilsfamilie til sommer, når vi har premiere på den nye Enyaq Coupé. Den triller ind på markedet lige op til Tour de France, hvor den også spiller en central rolle som årets løbsdirektørbil – helt forrest i feltet. Enyaq Coupé forener Skodas styrker med et nyt skarpt coupé-design, hvor der er skruet lidt op for wauw-faktoren."

4. Hvad er jeres råd til en bruger af en firmabil, der kører 30.000 km året, har et bilbudget på 450.000 kr. og foretrækker diesel?

"Først og fremmest hjælper vi kunderne med at blive klare på deres reelle behov – uanset om vi snakker brændstof eller ledning. Vi har en stærk flåde af økonomiske dieselmodeller, som jeg gerne vil fremhæve: Octaiva, Superb og Kodiaq. Der vil i de næste mange år stadig være kunder, som har behov for en benzin- eller dieselbil, og her kan alle tre modeller være et glimrende valg, der holder budgettet."

5. Hvad er din opgave i 2022?

"Helt overordnet vil jeg fortsætte arbejdet med branchens bedste kunderelationer. Nye digitale tiltag vil have fokus på selvbetjeningsløsninger - herunder muligheden for online bestilling og køb af bil. Derudover skal jeg bistå vores stærke forhandlernetværk. Og så er der et kæmpe højdepunkt i aktiveringen af Tour de France i Danmark, som jeg glæder mig meget til."