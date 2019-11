Første billeder: Helt ny Skoda Octavia

Sikkerhed omfatter en assistent til at undgå kollisioner. Når systemet opdager, at man er ved at kollidere med en fodgænger, cyklist eller en anden bil, øger det ratudslaget, så man skal dreje mindre på rattet for at foretage undvigemanøvren.

Et andet nyt system er en drejeassistent, som advarer og ultimativt bremser bilen, hvis der kommer trafik forfra eller bagfra ved venstresving.

Forhindrer dig i at smadre døren ud i en cyklist

Det handler ligeledes om bagfrakommende trafik, når udstigningsassistenten advarer føreren, hvis vedkommende er ved at åbne sidedøren, så en cyklist eller en bil kører ind i den. Denne feature så vi for første gang i Audi A8 i 2018, og er et eksempel på, hvordan ny teknologi siver ned gennem modelrækkerne.

Kø-assistenten er udvidet, så den nu er mere forudseende ved at advare mod stop i trafikken ved f.eks. trafikpropper.

Den adaptive fartpilot er udviklet til at blive mere forudseende. Den bruger billeder fra kameraet i forruden og data fra navigationsanlægget til at holde øje med sving og fartgrænser og tilpasser på forhånd farten derefter. Ligeledes kan man tilvælge en ny blindvinkelalarm, der er i stand til at opdage og advare mod køretøjer op til 20 meter bag bilen.

Octavia IV kommer til Danmark i sommeren 2020.