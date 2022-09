Enyaq's efterfølger: Her er Skoda's næste elbil

Optimeret batteripakke

Den præsenterede konceptbil kommer med et 89 kW-batteri, der tillader lynladning op til 200 kW. Til sammenligning har Skoda's hidtidige elbiler været bygget på et 77 kW-batteri (eller mindre). Da batteriet er større end det, man finder i eksempelvis Skoda Enyaq, så er rækkevidden også markant bedre. Skoda siger, at Vision 7S kan køre over 600km på en enkelt opladning. Det lader altså til, at batterikapaciteten i en Vision 7S mere eller mindre matcher tallene fra Volkswagen's nyligt lancerede koncept for ID.Aero, som du kan læse mere om her.