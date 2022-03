Skoda's nye elbil er billig, fræk OG fornuftig!

Første elektriske RS

Enyaq Coupé er Skoda's første elbil i en RS-version. Enyaq Coupé RS har to elmotorer og en systemydelse på 299 hk og 460 Nm. 0-100 km/t tager 6,5 sekunder og topfarten er 180 km/t. Batteriet er på 82 kWh og bilen har firehjulstræk.

Enyaq Coupé iV 80x har ligeledes to elmotorer/firehjulstræk og et batteri på 82 kWh, men her er den samlede ydelse 265 hk/425 Nm. Begge varianter godkendt til at trække 1.200 kg.

For længst mulig rækkevidde har Enyaq Coupé 80 også et batteri på 82 kWh, men kun én elmotor med 204 hk/310 Nm. Den kan køre over 500 km (WLTP) på en opladning. Den billigste variant bliver Coupé 60 med et batteri på 62 kWh (netto 58 kWh) og en elmotor på 179 hk /310 Nm. Enyaq Coupé iV 60 og 80 må trække 1.000 kg.

Alle varianter kan kan lade med 11 kW i hjemmelader. Coupé 60 kan lade med op til 120 kW, mens varianter med det store batteri kan lade med op til 135 kW.

Euro NCAP kårede fornylig Enyaq iV som den mest sikre bil i sin klasse i 2021. Denne vurderling gælder også for Enyaq Coupé.