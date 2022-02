Den kan altså noget: Her er Skoda Enyaq Coupé

Euro NCAP kårede fornylig Enyaq iV som den mest sikre bil i sin klasse i 2021. Denne vurderling gælder også for Enyaq Coupé.

Som ekstraudstyr fås et headup-display med augmented reality (AR), hvor informationer bliver projekteret til to forskellige områder i forruden. Informationer som f.eks. hastighed og genkendelse af trafikskilte bliver vist lige over instrumentbordet, mens f.eks. navigationssystemets pilevisning projekteres et niveau højere, så man får en oplevelse af at se pilene på vejen foran sig.

Vi testede headup-displayet på tværs af Danmark i juletrafik, og det fungerer helt efter hensigten og er en hjælp til at føre bilen.

Enyaq Coupé iV fås også med en undvigeassistent, som opdager, hvis man er ved at kollidere med en fodgænger, cyklist eller en anden bil og øger ratudslaget, så man skal dreje mindre på rattet for at foretage undvigemanøvren. Et andet system er en drejeassistent, som advarer og ultimativt bremser bilen, hvis der kommer trafik forfra eller bagfra ved venstresving. Det handler ligeledes om bagfrakommende trafik, når Exit Warning advarer, hvis man er ved at åbne sidedøren, så en cyklist eller en bil kører ind i den.

Der er endnu ikke oplyst danske priser på Enyaq Coupé, men vi følger sagen.