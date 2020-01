Analyse: Her er bilmærket med laveste værditab på det danske marked

De fleste tror, at brændstofforbrug og reparationer er de største udgifter ved at eje en bil, men det passer ikke, når vi taler nye og nyere biler: Her er det værditabet, der er langt den største omkostning.

En aktuel analyse af brugtmarkedet fra Bilbasen viser, at Skoda er bilmærket med det laveste værditab.

Stabile nypriser holder brugtprisen oppe

”Det er kendetegnende for Skoda, at de på det danske marked har en konservativ prisstrategi, der medfører, at ejerne alt andet lige har rigtig gode forudsætninger for at vurdere deres værditab,” forklarer Jan Lang, markedsanalytiker hos Bilbasen.

Jan Lang påpeger, at det er af afgørende betydning for bilkøberne i forhold til værditabet, at de trygt kan købe en bil og vide, at den ikke bliver sat 30.000 kroner ned måneden efter. Samtidig forplanter prisstrategien sig på brugtbilmarkedet, hvor gensalgsprisen over årene også bliver højere.

”Det er vigtigt for os, at vores kunder er trygge. De skal på alle måder kunne stole på Skoda. Både når det gælder sikkerhed, driftssikkerhed og totaløkonomi. Derfor glæder det os, at Skoda er det mest værdifaste bilmærke,” siger Michael Ebeling, direktør for Skoda Danmark.